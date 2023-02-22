زلزال جديد يضرب إيران!

A + A -

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية "درز" في محافظة فارس جنوب غرب إيران.

وأعلن مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن "الزلزال وقع في الساعة الرابعة و41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء في عمق 11 كم من الأرض".

ووقع الزلزال على مسافة 113 كيلومترا من شمال غربي بندر عباس في جنوب البلاد.



ولم يتسبب الزلزال في درز لارستان في وقوع أي إصابات.

يذكر أن زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب صباح الثلاثاء، قرية درز في ضواحي مدينة لارستان بمحافظة فارس

وقد أعلن مدير الطوارئ بمحافظة فارس "خليل عبداللهي"، عن إيفاد فرق التقييم الى موقع الحدث مبينا أن الزلزال وقع عند الساعة 9:35 من صباح اليوم الثلاثاء وفي عمق 10 كم عن سطح الارض.

وفي تصريح لمراسل إرنا، أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الايراني في محافظة فارس "حسين درويشي" أن "مركز الهلال الاحمر بمحافظة فارس ما يزال يمر في حال تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات ناجمة عن هذا الحادث".