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ما هي أكثر دولة في العالم تواجه "شبح الزلزال"؟

22
FEBRUARY
2023
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تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.
 
 
وبحسب الهيئة الأميركية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.
 
ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.
 
ما هو أكثر بلد يجري فيه رصد الزلازل؟
 
اليابان، لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية.
 
وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.
 
ما هو البلد الذي يسجل فيه العدد الأكبر من الزلازل؟
 
إندونيسيا، تقع في منطقة نشطة جدا من الناحية الزلزالية، لكن وبالنظر إلى مساحتها التي تفوق اليابان، فإنها تسجل عددا إجماليا أكبر من الهزات الأرضية.
 
ما هو البلد الذي يسجل أكبر عدد من الزلازل في وحدة المساحة؟
 
ربما تكون مملكة تونغا أو جزر فيجي أو إندونيسيا، لأنها تقع فوق منطقة نشطة جدا من الناحية الزلزالية.
 
وتشير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى عدم تمكنها من رصد الهزات الأرضية الخفيفة في هذه المنطقة.
 
ما الدول التي سجلت أكثر الزلازل تدميرا؟
 
من حيث أعداد الضحايا والأضرار، ثمة دولتان: الصين وإيران، وهما واقعتان في منطقة نشطة زلزاليا.
 
ويمكن إضافة تركيا أيضا، وقد شهدت في 6 من فبراير الجاري، زلزالا عنيفا أودى بحياة عشرات الآلاف.
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