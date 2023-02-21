بايدن: الروس ليسوا أعداء لنا ولا نسعى لتدمير بلادهم

وقال بايدن، بخطاب له في العاصمة البولندية وارسو، موجها حديثه للشعب الروسي، إن بلاده وكذلك الدول الأوروبية، لن تهاجم روسيا أو تحاول السيطرة عليها.

وتابع “العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا “لم تكن أبدا ضرورية”.