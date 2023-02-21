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بايدن: الروس ليسوا أعداء لنا ولا نسعى لتدمير بلادهم

21
FEBRUARY
2023
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تسعيان إلى قمع روسيا أو تدميرها.
وقال بايدن، بخطاب له في العاصمة البولندية وارسو، موجها حديثه للشعب الروسي، إن بلاده وكذلك الدول الأوروبية، لن تهاجم روسيا أو تحاول السيطرة عليها.
وتابع “العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا “لم تكن أبدا ضرورية”.
ووصل بايدن إلى وارسو أمس الاثنين، بعد زيارة مفاجئة لكييف حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة.
وأثناء زيارة بايدن إلى كييف، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 460 مليون دولار تشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات دفاع جوي بقيمة 450 مليون دولار إضافة إلى 10 ملايين دولار للبنية التحتية للطاقة.
وبدأ بايدن، اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية الثانية لبولندا خلال 12 شهراً، باجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا، لبحث جهود دعم أوكرانيا والثناء على بولندا لمساعدتها الولايات المتحدة ودولا أخرى في تسهيل توصيل المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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