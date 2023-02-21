خبير يوضح سبب استمرار خطر حدوث تسونامي بعد الزلازل الجديدة في تركيا

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أعلن بيتر شيبالين، مدير معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية بأكاديمية العلوم الروسية، أن خطر حدوث تسونامي بعد زلزال هاتاي ضئيل، ولكن قد يسببه سقوط صخرة كبيرة في البحر.

يذكر أن السلطات المحلية في محافظتي أنطاليا ومرسين الساحليتين منعت المواطنين من الاقتراب من ساحل البحر بعد وقوع زلزالين في محافظة هاتاي بقوة 6.4 و5.8 درجات.

ويقول شيبالين: "لن يسبب زلزال بهذه القوة تسونامي كبيرا جدا، و الشيء الوحيد الذي يمكن ان يسببه هو انهيار أجسام كبيرة كالصخور الكبيرة سبق أن تخلخلت سابقا، لأن سقوط مثل هذه الكتل الكبيرة في البحر يمكن أن يسبب ما بشيه التسونامي".

وإن وقوع زلازل قوتها تصل إلى 6 درجات في مركز الزلازل التي وقعت يوم 6 فبراير الجاري (قوتها 7.7 و7.6 درجة)، هو، وفقا له، أمر طبيعي خلال شهر.