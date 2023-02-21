جسم كروي برتقالي مجهول على أحد شواطئ اليابان!

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أعلنت سلطات اليابان العثور على جسم كروي الشكل غير معروف في أحد الشواطئ في مدينة هاماماتسو في مقاطعة شيزوكا، ومنعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم، بحسب ما افادت "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية ان الجسم الكروي برتقالي اللون غير معروف، ويبلغ قطره 1.5 متر وأن السلطات لا تستبعد وجود تهديد بقنبلة.

وتم اكتشاف الكرة على الشاطئ في منطقة تسوبوي في مدينة هاماماتسو من قبل أحد السكان المحليين، الذي اتصل بالشرطة وأبلغها بذلك.

ويعمل الاختصاصيون حاليا على فحص الجسم في مكانه، كما تم إرسال صور الجسم الكروي إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل.