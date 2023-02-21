living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيليان المذهل.. قصة كلب أنقذ 18 شخصا من أنقاض الزلزال

21
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تضافرت كل الجهود خلال عملية البحث عن الناجين خلال الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري، وتسبب في مقتل 46 ألف شخص، وكانت الكلاب أحد الوسائل شديدة الفاعلية خلال عمليات البحث والإنقاذ، ساهمت بدرجة كبيرة في إنقاذ عالقين من تحت الأنقاض.
 
 
وشارك نحو 388 كلبا مدربا من 47 دولة في عملية واسعة قامت بها كلاب مدربة في عمليات الإغاثة بالمناطق المنكوبة، وأسهمت في إنقاذ 74 شخصا في ولاية كهرمان مرعش وحدها.
 
قصة كيليان
 
ومن الكلاب شديدة الفاعلية كان الكلب كيليان، وهو كلب إنقاذ سويدي، ساهم في إنقاذ حياة 18 شخصا كانوا متواجدين تحت الأنقاض.
 
وكيليان هو كلب من نوع جولدن ريتريفر، ويبلغ من العمر 6 سنوات، وهو كلب إنقاذ معتمد وتم تدريبه من قبل وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB.
 
سافر كيليان بصحبة رجلي الإطفاء كيريل وكلايس، أولا إلى تركيا بعد 3 أيام من وقوع الزلزال المدمر، ويعمل كيريل وكلايس، في مجال الإنقاذ لمدة 26 عاما وقاموا بهذه المبادرة الفردية للتطوع ومساعدة المتضرريين، وبتمويل من مؤسسة جمع تبرعات سويدية.
 
بدورها قدمت الحكومة السويدية، أكثر من 10 ملايين يورو كمساعدات إنسانية إلى كل من تركيا وسوريا، وأرسلت عمال إنقاذ وخبراء وطاقم طبي ودعم مالي للبلدين.
 
كما ساهمت الكلبة صلة، في إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية، ولكن بعد فترة من البحث تعرضت للإصابة في أقدامها نتيجة للزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من البيطريين المتطوعين.
 
مميزات الكلاب
 
يمكن للكلاب أن تشم رائحة العرق أو الهرمونات أو الدم أو البراز أو حتى أنفاس البشر، وعندما تكتشف شخصًا يرقد تحت الأنقاض، تنبح وتشير إليه.
 
وعادة ما يتم تزويد هذه الكلاب بجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومع حاسة الشم القوية تستطيع العثور على الناجين وسط أكوام الأنقاض، وكذلك عبر حاسة السمع التي تمكنها من العثور على الناجين الذين يطلقون صرخات استغاثة، أو عندما تحتك أجسامهم بكتل الأسمنت.
 
كما تتميز الكلاب إضافة إلى حواسها بحجمها الصغير الذي يؤهلها إلى الدخول في الأماكن الضيقة، وصعود السلالم وإيصال العون للمصابين إلى حين وصول فرق الإنقاذ.
 
كيف يتم تدريبها؟
 
عملية اختيارها رحلة طويلة مليئة بالجهد والتعب في التدريبات.
عملية الاختيار تبدأ قبل مولد هذه الكلاب عن طريق اختيار الأب والأم ورعاية الكلاب الوليدة.
ثم متابعة سماتها الشخصية وأهمها أن يكون الكلب اجتماعياً ويمتلك روح الإصرار والمثابرة.
يعمل الكلب في الخدمة لمدة 8 سنوات فقط.
تركيا تمتلك 27 كلبا فقط من هذا النوع.
يجب أن يتحلى الكلب بالإصرار.
الكلب الذي يتمتع بأنف حساسة، لديه القدرة على القيام بعملية الشم لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.
التدريب يقوم على تحفيز الكلاب عن طريق الألعاب، حيث يتم تدريبهم على العثور على الهدف داخل صندوق.
مكافأتهم هي الحصول على لعبة في النهاية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout