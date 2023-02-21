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مقتل 3 أشخاص وإصابة 343 آخرين في سوريا وتركيا جراء الزلزالين الجديدين

21
FEBRUARY
2023
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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مقتل 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد بقوة 6.4 و5.8 مساء، وفي سوريا أصيب 130 شخصا اليوم الاثنين.

مقتل 3 أشخاص وإصابة 343 آخرين في سوريا وتركيا جراء الزلزالين الجديدينهزة أرضية شديدة تضرب لبنان وسوريا وفلسطين وجنوب تركيا
وقال صويلو: "توفي ثلاثة مواطنين ونقل 213 آخرين إلى المستشفيات، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في ثلاثة أماكن".

وأضاف: "تم تلقي 42 تقريرا وتم فحص جميع التقارير، ولا توجد مشاكل في 39 بلاغا منهم".

كما أعلنت قوات الدفاع المدني شمالي سوريا، عن إصابة 130 شخصا في حصيلة غير نهائية بسبب الزلازل.

وضربت هزتان أرضيتان جديدتان ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بقوة 6.4 و5.8 درجات، وشعر بها سكان سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وأفاد شهود عيان، بانهيار عدد من المباني في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد

كما أعلنت وسائل الإعلام التركي، عن وقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية، كما أفادت عن انقطاع كامل للتيار الكهربائي في مقاطعة هاتاي جراء الزلزال.

وقال نائب الرئيس التركي، إن 20 هزة ارتدادية حدثت في ولاية هاتاي إثر الزلزالين الجديدين.

وبحسب قناة "الجزيرة" الفضائية، وقع عدد من الإصابات في شمال غربي سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا بقوة 6.4، كما تم تسجيل انهيار عدد من المباني في جنديرس واعزاز نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة

روسيا اليوم
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