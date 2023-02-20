رئيسة وزراء إيطاليا في زيارة الى كييف غداً...بعدما زارها بايدن اليوم

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اعلنت وسائل إعلام إيطالية إن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ستتوجه غدًا الثلاثاء إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، قبل زيارتها إلى كييف، ستسافر ميلوني إلى وارسو اليوم، حيث من المقرر أن تلتقي برئيس الوزراء البولندي.

كما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن ميلوني خلال زيارتها إلى كييف، تعتزم إعادة تأكيد دعمها غير المشروط لأوكرانيا والتزام حكومتها بـ”الأطلسي”.

وخلال لقائها زيلينسكي ستتم أيضا مناقشة مشاركة إيطاليا في عملية “استعادة أوكرانيا”. وفي هذا الصدد، قد تتقدم ميلوني باقتراح لعقد مؤتمر خاص في إيطاليا حول هذه القضية في الأشهر المقبلة.

في وقت سابق، أعلنت ميلوني مرارا عن نيتها الذهاب إلى كييف.