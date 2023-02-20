حادث سير رهيب بباكستان.. قتلى وإصابات بالعشرات

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تحطمت حافلة ركاب مسرعة قبالة طريق سريع وانقلبت شرقي باكستان، ما أسفر عن مقتل 14 راكبا على الأقل وإصابة 63 آخرين، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولون حكوميون اليوم الإثنين.

وقالت قرة العين مالك، نائبة المفوض، إن الحادث وقع الليلة السابقة بالقرب من بلدة كالار كهار في إقليم البنجاب، مشيرة إلى أن جميع القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى.

ولم تقدم قرة العين مزيدا من التفاصيل، وقالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في سبب الحادث.

وعبّر رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان عن حزنه البالغ وأسفه لسقوط ضحايا في الحادث، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.

وخلال الشهر الماضي، اصطدمت حافلة ركاب بعمود وسقطت من أحد الجسور، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل 40 شخصا في منطقة لاسبيلا الجنوبية.

وتقع حوادث المرور في باكستان بشكل عام بسبب انتهاكات قواعد المرور، ما يؤدي إلى وفاة الآلاف سنويا.