حتى المقابر لم تسلم من الزلزال.. صور تعكس حجم الدمار

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عكست مجموعة من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الضرر الكبير الذي لحق بمدافن منطقة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وتظهر الصور التي بثتها أيضا وسائل إعلام تركية، انهيار بعض المقابر وتحطم الرخام وشواهد القبور لبعض المدافن في أنطاكيا.

وفي كهرمان مرعش وإصلاحية تضررت المقابر بشكل كبير على الطريق المؤدي إلى غازي عنتاب، حيث أدت الشقوق التي تسبب بها الزلزال إلى تصدع الرخام والشواهد أيضا.

وفي تفاصيل الحدث الأخيرة:

مع بدء توقف جهود البحث والإنقاذ تدريجيا عن ناجين مدفونين جراء زلزال 6 فبراير في تركيا، تحركت فرق لإزالة أكوام الأنقاض التي خلفتها أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث.

لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في محافظتي كهرمان مرعش، مركز الزلزال، وهتاي، إحدى أكثر المحافظات تضررا.

رئيس بلدية هتاي: 21000 ماتوا في الولاية.

تضرر حوالي 105794 مبنى في تركيا وتحتاج هذه الأبنية إلى الهدم.

قالت الأمم المتحدة إن تحديد العدد الكامل للقتلى في سوريا قد يستغرق بعض الوقت.