البابا فرنسيس يدعو إلى مد يد العون لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

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دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، إلى مد يد العون للمحتاجين والمتضررين من الزلزال، في كل من سوريا وتركيا.

وأضاف البابا فرنسيس، في خطاب ألقاه من شرفة القصر الرسولي في الفاتيكان، "صحيح أنني متعاطف مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، لكنني أفكر أيضا في الشعب الأوكراني، الذي يعاني ويلات الصراع يوميا، وكذلك في العديد من الشعوب الأخرى التي تعاني من الفقر والحروب، نتيجة انعدام الحرية".

وتطرق البابا فرنسيس في كلامه، إلى معاناة الشعب النيوزلندي، الذي يعاني من آثار الإعصار المدمر الذي ضرب أراضيه".

وتابع البابا فرنسيس مشددا: "لا ينبغي لنا أن نتناسى معاناة الناس، دعونا نتأكد من أن رحمتنا ما زالت حية، وملموسة".

وأفادت الشرطة النيوزلندية، اليوم الأحد، بأن عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار "غابرييل" الذي ضرب نيوزيلندا بلغ 11.