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أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، أن الزلازل تحدث بشكل عادي ويومي، مبينا أن التفاعل معها حاليا أصبح مختلفا "لمفاجأة العالم واهتمامه بعد زلزال تركيا وسوريا."

وأشار القاضي إلى أنّ ما حدث في السعودية وعمان أو اليابان من هزات أرضية اليوم، غير مرتبط ببعضه البعض.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، أنّه طبقا للبيانات التي يتم رصدها "لا يوجد شيء يشير إلى حدوث زلازل في مصر"، مؤكدا أن "مصر آمنة من حزام الزلازل ولا يوجد أي مؤشرات خطورة علينا، وأن ما تم تداوله عن انحسار المياه في شواطئ سيناء غير صحيح."

وأكد أهالي مدينة العريش، أنهم فوجئوا منذ أمس السبت تراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف الأهالي أن تراجع الشاطئ تراوح ما بين 10 إلى 15 متر، وهذه ظاهرة تحدث لأول مره دون تحديد أسباب لتراجعها.

كما شهدت شواطئ في الجزائر ولبنان وليبيا الظاهرة ذاتها.

وأشار إلى أن الزلازل تحدث بالآلاف على وجه الأرض، دون أن يشعر بها أحد.

وقال تعليقا على زلزال تركيا وسوريا، أن ما حدث كان كارثة نتيجة ظروف وتداعيات كبيرة، لكن لا نريد أن يكون في مصر "رعب وهلع" وأن ما يحدث حول مصر بعيد عنها.

وأكد أن مصر ليست في حزام زلازل ومن غير المتوقع دخولها فيه.