الإمارات تقدم 400 وحدة سكنية لمنكوبي الزلزال في سوريا

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كشف مصدر في "الهلال الأحمر السوري"، أن دولة الإمارات ستقوم بتصنيع 400 وحدة سكنية سيتم نقلها إلى سوريا فور جهوزها على أن يتم توزيعها وفق الأولويات بالتنسيق مع "الهلال السوري".

وذكر المصدر، بحسب صحيفة "الوطن" السورية، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغتنا صباح اليوم عن بدء تصنيع 400 وحدة سكنية سيتم نقلها إلى سوريا فور جهوزها على أن يتم توزيعها وفق الأولويات بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري."

طائرات روسية وإماراتية وليبية

وفي سياق متصل بالمساعدات الإنسانية المستمرة في الوصول إلى سوريا بعد نكبة الزلزال، وصلت اليوم الأحد، طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إنسانية و إغاثية للمتضررين من الزلزال.

وذكرت وكالة "سانا"، وصول طائرة إماراتية ثالثة اليوم إلى مطار اللاذقية محملة بـ 39 طناً من المواد الغذائية للأهالي المتضررين، وطائرة إماراتية أيضا إلى مطار حلب الدولي، وطائرة ليبية إلى مطار اللاذقية قادمة من بنغازي تحمل 40 طناً من المواد الغذائية، وتبع ذلك وصول طائرة إماراتية ثانية اليوم إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين.

قافلة عراقية

هذا وقد وصلت قافلة مساعدات عراقية تتكون من 36 شاحنة تدخل معبر البوكمال، وتحمل مواد إغاثية وغذائية وأدوية ومحروقات لمتضرري الزلزال، وأيضا وصلت طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية على متنها 52 طناً من المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.

كما وصلت طائرة باكستانية إلى مطار دمشق تحمل نحو 4 أطنان من الأدوية والمواد الغذائية، وأفادت "سانا" أيضا بوصول قافلة مساعدات إنسانية من لبنان إلى محافظة حلب نظمها "حزب الله" اللبناني لدعم المتضررين من الزلزال.

وأيضا وصلت طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، وبعدها طائرة إماراتية إلى مطار اللاذقية تحمل 25.5 طناً

مبادرات

أما في إطار المبادرات المتعلقة بإغاثة المتضررين، ذكرت "سانا" دخول 3 شاحنات إغاثة ومساعدات طبية وإنسانية إلى متضرري الزلزال في حي الشيخ مقصود بحلب بإشراف الهلال الأحمر السوري".