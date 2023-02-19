الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

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تصدت الدفاعات الجوية السورية، في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق وفق ما أفاد به مراسل سبوتنيك.

ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى ان طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق"، مشيرا إلى أنها "تمكنت من إسقاط معظمها قبل وصولها إلى هدفها".

وتابع: "الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء الأضرار الناجمة عن هذا العدوان، تمهيدا لإعلانها رسميا"، فيما أشار مراسلنا إلى وقوع أضرار مادية وبشرية في أحد الأبنية في حي "كفرسوسة" بدمشق جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ "سبوتنيك" ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق.