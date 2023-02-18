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أوكرانيا تعزز دفاعاتها على الحدود مع بيلاروسب تحسبا لهجوم محتمل

18
FEBRUARY
2023
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بدأ الجيش الأوكراني نصب حواجز ونشر المزيد من الألغام على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا، في إطار تعزيز حدود بلاده مع الدولة الجارة الموالية لروسيا. ويأتي هذا الإجراء بعدما بدأت تظهر تحركات مقلقة للأوكرانيين على الجانب البيلاروسي من الحدود.

قال الجنرال الأوكراني سيرهي نايف إنه بالرغم من أن بيلاروسيا ليس لديها ما يكفي من القوات لشن هجوم بري، إلا انه حذر من أن الوضع قد يتغير. أما رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو فكان قال لـ"بي بي سي" هذا الأسبوع إن بلاده لن تنضم إلى الغزو الروسي إلا ردا على هجوم من أوكرانيا. لكنه أشار إلى أنه مستعد للسماح لموسكو باستخدام أراضيه مرة أخرى لشن هجوم جديد على أوكرانيا.

وكان الرئيس البيلاروسي عقد لقاء منذ أيام مع الرئيس فلاديمير بوتين، أعلن بعده لوكاشينكو أن بلاده في عام 2022 أوفت بجميع الاتفاقات مع روسيا في مجال الدفاع والأمن.

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