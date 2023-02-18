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هلع بين الناس في مركز للتسوّق في باريس.. وهذا ما تبيّن

18
FEBRUARY
2023
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم إن هناك عملية للشرطة تجري في منطقة "لاديفونس" التجارية بالعاصمة باريس.

وذكر دارمانان، عبر حسابه على "تويتر": "تجري عملية للشرطة في لاديفانس. طلبت من مدير الشرطة الذهاب إلى هناك".

من جهتها، ذكرت صفحة الشرطة الفرنسية على "تويتر": "الشرطة في لاديفونس وتقوم بتأمين مكان الحادث.. نطلب من الجمهور تجنب المنطقة".

وأظهر مقطع فيديو منتشر على "تويتر،" وبثته وسائل إعلام فرنسية، هلعا كبيرا بين الناس في مركز للتسوق.

وتبين فيما بعد أن الأمر لا يتعلق بإطلاق النار، بل برجل أقدم على الانتحار بعدما رمى نفسه من بناية في "لا ديفونس". ونفت الشرطة الفرنسية الإشاعات حول "عمل إرهابي".

من جهته، قال موقع "بي إف إم تيفي" الفرنسي: "على عكس التقارير المنتشرة، لا يوجد إطلاق نار".

وأضاف: "حسب مصدر أمني، فقد قفز رجل من طابق مرتفع وتسبب سقوطه في إحداث ضجيج كبير" ، وفق" سكاي نيوز".

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