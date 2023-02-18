living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاتل "متنقل" يثير الذعر في ولاية أميركية

18
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن مسلحا أطلق النار في بلدة صغيرة بولاية مسيسيبي الأميركية أمس الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص في 4 أماكن، قبل أن يعتقل.

وقالت الشرطة إن رجلا قيد الاحتجاز حاليا أطلق النار على شخص بمتجر في بلدة أركابوتلا الصغيرة شمالي الولاية وأرداه، قبل أن يقصد منزلا قريبا ويقتل امرأة أيضا داخله، ثم قاد سيارته بعد ذلك إلى منزل آخر يُعتقد أنه مقر إقامته، حيث أجهز على شخصين آخرين بطلقات نارية.

ولاحقا، طاردت الشرطة مطلق النار الذي لجأ إلى منزل آخر حيث ألقي القبض عليه، وأشارت قناة "ريغ" إلى أنه تم العثور على جثتين لشخصين آخرين في هذا الموقع.

وقالت الشرطة إن نائب رئيس البلدية رصد سيارة تتناسب مع وصف سيارة المشتبه فيه وحاول إيقافها، ولكن قائدها استمر في طريقه، وتمت مطاردته إلى أن اعتقل في أحد المنازل.

وأوضح حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز -في تغريدة على تويتر- أن السلطات اعتقلت رجلا يعتقد أنه تصرف بمفرده ولم يعرف بعد الدافع وراء ما قام به.

وأغلقت الشرطة مدرسة ابتدائية في بلدة كولد ووتر القريبة عندما كانت تطارد المشتبه فيه، وفقا لحسابها على فيسبوك.

ويأتي هذا الحادث الدامي بعد أيام قليلة من قيام رجل بمهاجمة حرم جامعي في ولاية ميشيغان الشمالية، حيث أقدم على قتل 3 أشخاص من دون أن يتم الكشف عن دوافعه.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن أركابوتلا تقع على بعد حوالي (50 كلم) جنوب ممفيس بولاية تينيسي، وهي موطن لـ 285 شخصاً، وفقًا لتعداد 2020.

الجزيرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout