قاتل "متنقل" يثير الذعر في ولاية أميركية

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ذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن مسلحا أطلق النار في بلدة صغيرة بولاية مسيسيبي الأميركية أمس الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص في 4 أماكن، قبل أن يعتقل.



وقالت الشرطة إن رجلا قيد الاحتجاز حاليا أطلق النار على شخص بمتجر في بلدة أركابوتلا الصغيرة شمالي الولاية وأرداه، قبل أن يقصد منزلا قريبا ويقتل امرأة أيضا داخله، ثم قاد سيارته بعد ذلك إلى منزل آخر يُعتقد أنه مقر إقامته، حيث أجهز على شخصين آخرين بطلقات نارية.



ولاحقا، طاردت الشرطة مطلق النار الذي لجأ إلى منزل آخر حيث ألقي القبض عليه، وأشارت قناة "ريغ" إلى أنه تم العثور على جثتين لشخصين آخرين في هذا الموقع.

وقالت الشرطة إن نائب رئيس البلدية رصد سيارة تتناسب مع وصف سيارة المشتبه فيه وحاول إيقافها، ولكن قائدها استمر في طريقه، وتمت مطاردته إلى أن اعتقل في أحد المنازل.



وأوضح حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز -في تغريدة على تويتر- أن السلطات اعتقلت رجلا يعتقد أنه تصرف بمفرده ولم يعرف بعد الدافع وراء ما قام به.



وأغلقت الشرطة مدرسة ابتدائية في بلدة كولد ووتر القريبة عندما كانت تطارد المشتبه فيه، وفقا لحسابها على فيسبوك.



ويأتي هذا الحادث الدامي بعد أيام قليلة من قيام رجل بمهاجمة حرم جامعي في ولاية ميشيغان الشمالية، حيث أقدم على قتل 3 أشخاص من دون أن يتم الكشف عن دوافعه.



وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن أركابوتلا تقع على بعد حوالي (50 كلم) جنوب ممفيس بولاية تينيسي، وهي موطن لـ 285 شخصاً، وفقًا لتعداد 2020.