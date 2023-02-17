ما هي الزلازل العشرة الأكثر عنفا التي ضربت كوكبنا منذ مئة عام؟

A + A -

بحسب "فرانس برس"، يعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتخطت ضحاياه الـ41 ألف قتيل، من أعنف الزلازل العشرة الأشد عنفا من حيث عدد الضحايا في السنوات المئة الأخيرة، فما هي؟

- عام 1976.. 242 ألف قتيل في الصين: ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات بحسب السلطات الصينية، 7.5 درجات وفق المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، على مدينة تانغشان الصناعية على مسافة مئتي كلم شرق بكين، حيث بلغت الحصيلة الرسمية 242 ألف قتيل، غير أن تقديرات خبراء غربيين تصل إلى 700 ألف قتيل، ما يجعل منه ثاني أعنف زلزال من حيث عدد القتلى في تاريخ البشرية بعد الزلزال الذي ضرب شانشي بشمال الصين عام 1556 وقدرت حصيلته بـ830 ألف قتيل.

- عام 2004.. 230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيا: في 26 ديسمبر 2004، وقع زلزال بقوة 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا، متسببا بتسونامي هائل أوقع أكثر من 230 ألف قتيل على سواحل عشرة بلدان من جنوب شرق آسيا، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا، حيث انطلقت الأمواج العاتية بسرعة 700 كلم في الساعة ووصل ارتفاعها إلى ثلاثين مترا.

- عام 2010.. 200 ألف قتيل في هايتي: في 12 يناير 2010، تسبب زلزال بقوة 7 درجات في هايتي بسقوط أكثر من 200 ألف قتيل وتشريد 1.5 مليون شخص، وحوّل العاصمة بور أو برانس إلى أنقاض، حيث أنه في أعقاب هذه الكارثة، تفشى وباء الكوليرا بعدما أدخلته قوات حفظ السلام النيبالية التي أرسلت إلى البلد بعد الزلزال فتسبب بوفاة أكثر من عشرة آلاف شخص.

- عام 1923.. 142 ألف قتيل في اليابان: في الأول من سبتمبر 1923، قرابة الظهر، هز زلزال بقوة 7.9 درجات سهل كانتو، متسببا بأكثر من 142 ألف قتيل ومفقود ومئة ألف جريح، قضوا أو أصيبوا بمعظمهم في حرائق اجتاحت طوكيو ويوكوهاما على مدى يومين.

- عام 1948.. 110 آلاف قتيل في تركمانستان: في 5 أكتوبر 1948، قتل ما لا يقل عن 110 آلاف شخص في زلزال بقوة 7.3 ضرب عشق آباد عاصمة تركمانستان التي كانت في ذلك الحين جزءا من الاتحاد السوفياتي.

- عام 2008.. 87 ألف قتيل في سيشوان: في 12 مايو 2008، تسبب زلزال بقوة 7.9 درجات بسقوط أكثر من 87 ألف قتيل و4.45 ملايين جريح، وأتى على مناطق شاسعة من محافظة سيشوان بجنوب غرب الصين. وكان بين الضحايا آلاف التلاميذ قتلوا عند انهيار مدارس سيّئة البناء.

- عام 2005.. 73 ألف قتيل في كشمير: في 8 أكتوبر 2005، أوقع زلزال بقوة 7.6 درجات أكثر من 73 ألف قتيل وشرّد 3.5 ملايين شخص، معظمهم في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية. وانهارت مجمل البنى التحتية الصحية تقريبا.

- عام 1932.. 70 ألف قتيل في الصين: في 25 ديسمبر 1932، تسبب زلزال بقوة 7.9 درجات بسقوط 70 ألف قتيل في غانسو بشمال غرب الصين.

- عام 1970..67 ألف قتيل في البيرو: في 31 مايو 1970، وقع زلزال بقوة 7.9 درجات قرب سواحل شمال البيرو متسببا بسقوط 67 ألف قتيل. وجرف سيل من الوحول والجليد مدينة يونغاي على مسافة 450 كلم إلى شمال ليما، والأكثر تضررا كانت بلدة هواراز الجبلية.

- عام 2023..أكثر من 41 ألف قتيل في حصيلة مؤقتة في تركيا وسوريا: في 6 فبراير 2023، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وسوريا المجاورة، تلته هزة ارتدادية شديدة بقوة 7.5 درجات، وتخطى عدد القتلى 41 ألفا اليوم الجمعة وفق حصيلة غير نهائية.