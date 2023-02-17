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الولايات المتحدة تحذر دولا عربية من الوقوف إلى جانب روسيا في أوكرانيا

17
FEBRUARY
2023
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صرحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بأن واشنطن تنقل إلى حلفائها في الغرب، ودول الخليج العربي، هواجسها من المخاطر من مساعدة روسيا بشأن أوكرانيا.

وقالت نولاند، ردا على سؤال حول رأي الولايات المتحدة من موقف حلفائها وشركائها الذين ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ إجراءات فعالة ضد موسكو مع الدول الغربية: "فيما يتعلق بدول الخليج، من الضروري الاستمرار في إثبات أن الرهان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحمل في طياته مخاطر أكثر من المكافآت. ونحن نفعل ذلك بهدوء".

وأشارت أيضا إلى أنه "يمكن تقديم نفس الحجة فيما يتعلق بالصين.. لكن هذه محادثة طويلة".

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لإسرائيل، حسب رأيها، فإن نهج واشنطن هو أنها تدعو سلطات هذا البلد إلى استخدام علاقاتها القائمة مع موسكو من أجل تقريب عملية التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.

وقالت: "سنواصل الحديث معهم حول هذا الموضوع"، مضيفة، "إذا تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إخراج بوتين من أوكرانيا، فسأمنحه جائزة نوبل".

روسيا اليوم
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