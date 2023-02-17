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ما هو السبب وراء استدعاء موسكو للسفير الإيطالي لديها؟

17
FEBRUARY
2023
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استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم، السفير الإيطالي لدى موسكو جورجيو ستاراتشي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وبحسب وزارة الخارجية، عبر الديبلوماسي الإيطالي عن “حيرة الجانب الروسي فيما يتعلق بإلغاء معارض عدد معين من الفنانين الروس في ايطاليا”.

ووفقا لموسكو، فإن قرارات السلطات الإيطالية “تشهد على ظهور اتجاه نحو التمييز ضد الفنانين الروس وتقييد التبادل الثقافي والإنساني”.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى “أن هذه الإجراءات تتعارض مع تصريحات القيادة الإيطالية حول أهمية الحفاظ على مساحة موحدة للثقافة الأوروبية والعالمية”، مشددة على أن روسيا “تظل منفتحة على الحوار في مجال الثقافة ولا تنوي فرض قيود على ممثلي عالم الثقافة الإيطالية، إذا احترم الجانب الإيطالي شروط المساواة والمعاملة بالمثل في تنفيذ العلاقات في هذا القطاع”.
كما أبغلت الوزارة الروسية الديبلوماسي الإيطالي بموقف موسكو تجاه إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، “بما في ذلك الهجوم، وتدريب العسكريين الأوكرانيين، وبشكل عام، التوجه الغربي لتصعيد النزاع”.

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