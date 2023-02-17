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أعلنت الأجهزة الأمنية الإيطالية، الكشف عن نشاط مجموعة من تجار المخدرات الذين استخدموا جبن "بارميزان" لنقل كميات كبيرة من الكوكايين.

وقالت السلطات الإيطالية إن الأجهزة الأمنية صادرت خلال العديد من العمليات 125 كيلوغراما من الكوكايين، مشيرة إلى أن هذه الكميات قد تدر على العصابات الإجرامية ربحا قدره 20 مليون يورو.

الأمن الإيطالي يكشف عن شبكة تجار مخدرات تستخدم الأجبان لنقل الكوكايين (صورة)

وكشفت الأجهزة الأمنية أن أعضاء العصابة قاموا بتنظيم شبكة لنقل المخدرات من هولندا، حيث تم إرسال الشحنة إلى بيدمونت، وبعد ذلك تم نقل الشحنة إلى المناطق الجنوبية والوسطى من إيطاليا.

وكشفت التحقيقات أنه تم نقل االكوكايين على متن شاحنات في عبوات مخبأة داخل الجبن، يمكن أن يصل وزن إحداها إلى 5 كيلوغرامات من الكوكايين.

ونشر الحرس االإيطالي مقطع فيديو يظهر إخفاء الكوكايين في قطع جبن "بارميزان" بشكل محكم، وأدى التحقيق إلى اعتقال 10 أشخاص، 7 منهم رهن الحبس الاحتياطي، وكان زعيم المجموعة مواطنا ألبانيا يبلغ من العمر 37 عاما.