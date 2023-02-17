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تركيا تكشف تعداد المباني المتضررة من الزلزالتركيا تكشف تعداد المباني المتضررة من الزلزال

17
FEBRUARY
2023
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كشفت السلطات التركية، الخميس، تعداد المباني المتضررة من الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد.
 
وقال بيان صادر عن وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ، إنه تم استكمال أعمال تحديد الأضرار في 481 ألف و865 مبنى بمناطق الزلزال جنوبي البلاد.
 
وأضاف البيان أن الفرق المختصة "أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء.
 
 وفيما يلي أبرز ما جاء من أرقام في بيان وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ:
 
أكثر من 400 أكاديمي من 20 جامعة تركية مختلفة، يقومون رفقة أكثر من 7 آلاف خبير بمسح مناطق الزلزال لتحديد الأضرار التي لحقت بالمباني.
 
أسفرت عمليات المسح عن وجود 263 ألف و800 وحدة مستقلة ضمن 61 ألف و722 مبنى بحاجة إلى هدم عاجل أو بها أضرار بالغة أو منهارة أصلا.
 
توصلت عمليات المسح إلى وجود 86 ألف و673 وحدة مستقلة ضمن 13 ألف و917 مبنى متوسطة الأضرار.
 
تم الكشف عن وجود 749 ألف و654 وحدة ضمن 121 ألف و515 مبنى قليلة الأضرار.
 
صنّف 915 ألف و723 وحدة أخرى ضمن 229 ألف و23 مبنى، على أنه خال من الأضرار.
 
 "كارثة" تركيا بالأرقام
 
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 38 ألفا و44.
 
إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.
 
وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش يوم 6 فبراير الجاري.
 
عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68.
 
29 ألف و944 عامل إنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية.
 
عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 11 ألفا و488 فردا.
 
الانتهاء من نصب أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلزال.
 
وكان زلزال مزدوج قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، في 6 فبراير، بلغت قوة الأول 7.8 درجات، والثاني 7.6 درجات، والكثير من الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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