living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المفوضية الأوروبية: الحزمة الجديدة من العقوبات لا تشمل اليورانيوم الروسي

16
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت ديتي جول يورجنسن المديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، إن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا لا تشمل الطاقة النووية.

وقالت يورجنسن خلال جلسة استماع للجنة الطاقة "قدمنا الحزمة العاشرة من العقوبات أمس، وهي لا تشمل الطاقة النووية.

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الأربعاء، مقترحات تتعلق بالحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي من المتوقع أن تشمل الإلكترونيات والآليات الخاصة، وقطع الغيار والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وذكرت يورجنسن في وقت سابق خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقليل الاعتماد على إمدادات اليورانيوم الروسية، بعدة طرق بما في ذلك من خلال ضغوط العقوبات أيضا.

وقالت في هذا الصدد: "هناك قلق كبير بشأن الاعتماد الكبير على اليورانيوم الروسي، وهذه مشكلة عالمية، يجب أن نعمل على حلها معا". وفقا لها: "لأسباب تاريخية، هناك خمس أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على "روس آتوم" للحصول على الدعم الفني وإمدادات الوقود النووي.. لذلك، فإن أولويتنا هي تقليل هذا الاعتماد".

وقالت إن "أموال الحلفاء يجب ألا تذهب إلى روس آتوم" .. "من الضروري تنويع سلاسل امدادات الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على روسيا والصين".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout