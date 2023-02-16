فوضى في ألمانيا.. إلغاء رحلات وتعطل مواقع إلكترونية

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ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس"، الخميس، أن المواقع الإلكترونية لعدة مطارات ألمانية معطلة في الوقت الراهن.

وأضافت أن مطارات في دوسلدورف ونورمبرج ودورتموند من بين المطارات المتضررة.

قررت إدارة مطار ميونيخ في ألمانيا إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب، الجمعة، بسبب إضراب طاقمي الأرض والأمن، في حين تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال المطار في بيان: "لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع".

وستشغل بعض الرحلات الخاصة فقط، مثل "الرحلات الإنسانية والطبية"، وتلك التي تحمل مشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو اجتماع دبلوماسي يستضيف قادة دوليين من الجمعة إلى الأحد.

وكانت نقابة "فيردي" للعمال دعت في 7 من أكبر مطارات ألمانيا إلى الإضراب، وسط مفاوضات متوترة بشأن الأجور.

وجاءت هذه الإعلانات في وقت تعطل به مطارا ميونيخ وفرانكفورت بشكل كبير، الأربعاء، بسبب خلل في نظام الكمبيوتر لشركة "لوفتهانزا" بعد تضرر عرضي لسلك تحت الأرض في موقع أشغال.