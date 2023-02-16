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رونالدو يحصد آلاف الدولارات من قضية "الاغتصاب الشهيرة"

16
FEBRUARY
2023
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ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأربعاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصل على تعويض بقيمة 278 ألف إسترليني (ما يعادل 335 ألف دولار تقريبا)، في قضية "الاغتصاب الزائفة".
وأمرت قاض أميركي محامية كاثرين مايورغا، ليزلي ستوفال، بتسليم المبلغ للنجم البرتغالي شخصيا.
 
وكانت مايورغا قد اتهمت رونالدو باغتصابها في غرفة فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، قائلة إنها حصلت على 375 ألف دولار من اللاعب حينها، مقابل صمتها.
 
ولم ينف رونالدو إقامة علاقة مع مايورغا، لكنه أكد أن الأمر تم "بالتراضي"، فيما شدد فريقه القانوني في جلسات سابقة على أن "اتفاق سرية يمنع كلا الجانبين من الحديث عن الواقعة".
 
وفي آخر جلسة، ادعى مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق والنصر السعودي حاليا (38 عاما) أنه تعرض لـ"التحيز السلبي" من جانب هيئة الادعاء، طيلة فصول القضية الطويلة، وفقما ذكرت "الصن".
 
 
ماذا قال قرار القضاء الأخير؟
 
الحكم القضائي قال إن رونالدو تكبد الكثير من الرسوم والأموال التي أنفقت في الدعوى بسبب "سوء نية" محامي الادعاء.
 
القاضي ألقى باللوم على محامية المدعية بـ"تلويث القضية"، واللجوء إلى وثائق لا يمكن الأخذ بها نظرا لقوانين السرية والخصوصية المرتبطة بها.
 
مزاعم مايورغا كانت مبنية على أسس مشبوهة، ورونالدو يتحمل جزء من اللوم في هذه القضية التي طال أمدها.
 
جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، رفضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية في لاس فيغاس، جينيفر دورسي، القضية، وعاقبت محامية المدعية، على "السلوك سيئ النية" واستخدام وثائق سرية "غير معروفة".
 
وواصلت مايورغا قتالها للحصول على التعويض الذي طالبت رونالدو بدفعه، والبالغ نحو 64 مليون دولار، وذلك بعد أن أعاد الفريق القانوني الخاص بها إشعال القضية بتقديم طلب استئناف، بزعم أنها وقعت الاتفاقية التي حصلت بموجبها على 375 ألف دولار مقابل الصمت، "تحت الإكراه".
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