قديروف يشجّع زيلينسكي على "الإنتحار" بمسدس "هتلر"!

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بمسدس زعم أنه شبيه للغاية بالمسدس الذي أطلق به الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر النار على نفسه، ظهر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في مقابلة تلفزيونية، داعيا الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على ما يبدو إلى الانتحار.



فقد بدا حليف الكرملين اللصيق، الذي يقاتل إلى جانب القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، يفاخر بامتلاكه قطعة السلاح المهمة هذه.



وقال موجها حديثه عبر الشاشة إلى زيلينسكي: أنا أحتفظ بمسدس من نفس نوع المسدس الذي أطلق منه هتلر النار على نفسه، سأرسله لك حتى تطلق به النار على نفسك.

إلا أن هذا المشهد أثار سخرية العديد من معارضي الزعيم الشيشاني المثير للجدل والمتعاطفين مع كييف.



إذ راح البعض ينتقد عجز قديروف عن انتشال المسدس كما يجب.



فيما سخر آخرون من زعمه أنه شبيه بمسدس هتلر وأن أحد قادته أتوا به إليه، مؤكدين أن لا أحد يعرف حقًا أي سلاح أنهى حياة هتلر، فكل ما هو معروف هو أنه كان من نوع 7.65 ملم من طراز Walther PP أو Walther PPK، بحسب ما نقل موقع "ياهو".



يشار إلى أنه منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط الماضي (2022)، ساند الزعيم الشيشاني القوات الروسية، مرسلاً مقاتليه إلى الشرق الأوكراني، ويتهم قديروف وميليشياته "قاديروفتسي" بارتكاب انتهاكات عديدة في الشيشان.