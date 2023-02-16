living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قديروف يشجّع زيلينسكي على "الإنتحار" بمسدس "هتلر"!

16
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بمسدس زعم أنه شبيه للغاية بالمسدس الذي أطلق به الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر النار على نفسه، ظهر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في مقابلة تلفزيونية، داعيا الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على ما يبدو إلى الانتحار.

فقد بدا حليف الكرملين اللصيق، الذي يقاتل إلى جانب القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، يفاخر بامتلاكه قطعة السلاح المهمة هذه.

وقال موجها حديثه عبر الشاشة إلى زيلينسكي: أنا أحتفظ بمسدس من نفس نوع المسدس الذي أطلق منه هتلر النار على نفسه، سأرسله لك حتى تطلق به النار على نفسك.

إلا أن هذا المشهد أثار سخرية العديد من معارضي الزعيم الشيشاني المثير للجدل والمتعاطفين مع كييف.

إذ راح البعض ينتقد عجز قديروف عن انتشال المسدس كما يجب.

فيما سخر آخرون من زعمه أنه شبيه بمسدس هتلر وأن أحد قادته أتوا به إليه، مؤكدين أن لا أحد يعرف حقًا أي سلاح أنهى حياة هتلر، فكل ما هو معروف هو أنه كان من نوع 7.65 ملم من طراز Walther PP أو Walther PPK، بحسب ما نقل موقع "ياهو".

يشار إلى أنه منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط الماضي (2022)، ساند الزعيم الشيشاني القوات الروسية، مرسلاً مقاتليه إلى الشرق الأوكراني، ويتهم قديروف وميليشياته "قاديروفتسي" بارتكاب انتهاكات عديدة في الشيشان.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout