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بعد أوروبا ونيوزيلندا وليبيا.. زلزال يضرب وسط الفلبين

16
FEBRUARY
2023
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أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 6.1 درجات ضربت وسط الفلبين، ليل الأربعاء الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.
 
 
والهزة التي لم تكن عميقة ضربت جزيرة ماسبات وسط الأرخبيل بعيد الساعة 02:00، الخميس، (19:00 ت غ الأربعاء) وفقا للمصدر نفسه، ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.
 
يقع مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا من أقرب قرية، بحسب المصدر نفسه. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
 
في الأول من فبراير، ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب الفلبين حيث حذرت السلطات المحلية في حينها من أضرار وهزات ارتدادية.
 
تشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.
 
يجري الدفاع المدني الفلبيني بانتظام تدريبات تحاكي سيناريو الزلزال.
 
في أكتوبر 2022 ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مدينة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا(شمال)، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وتسبب في أضرار وانقطاع الكهرباء في معظم المنطقة.
 
في يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة إبرا الجبلية بانزلاقات للتربة وتصدعات في الأرض، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات.
 
زلزال أوروبا ونيوزيلندا
 
تعرضت مدينة المرج شرقي ليبيا لهزة أرضية، الأربعاء، شعر بها مع معظم السكان، وتعد الهزة الرابعة التي تسجل خلال الأيام الماضية، ما زادت المخاوف بشأن الزلازل.
 
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من العاصمة النيوزيلندية، الأربعاء، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مناطق في رومانيا، الثلاثاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا.
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