طهران تعلق على إعلان واشنطن إسقاط مسيرة إيرانية في سوريا

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أكد مستشار عسكري إيراني في سوريا أن المسیّرة الإيرانية التي فاجأت الأمريكيين اليوم في سوريا، حققت أهدافها المرسومة واضطر الأمريكيون لإطلاق صاروخ بمئات آلاف الدولارات لإسقاطها.

وكشف المستشار العسكري تفاصيل الطائرة هذه المسیّرة الايرانية التي فاجأت الأميركيين اليوم الأربعاء شمال شرقي سوريا، حيث كانت القيادة الوسطى الأمريكية “سنتكوم” قد زعمت أنها أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية بالقرب من قاعدة عسكرية تابعة لها في منطقة “كونيكو” شمال شرقي سوريا.

ولفت المستشار الإيراني إلى أن هذه المسيّرة الإيرانية “هي عبارة عن طائرة بدون طيار صغيرة يتم إطلاقها يدويا بهدف اختبار أنظمة دفاع العدو، وقد حققت أهدافها المرسومة بنجاح.”

واضاف” “كلفة هذه الطائرة المسيرة لا تتجاوز 1000 دولار في حين اضطر الأمريكيون لإطلاق صاروخ تبلغ قيمته مئات آلاف الدولارات لإسقاطها.”