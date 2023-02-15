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بعد شرقي أوروبا.. زلزال يضرب منطقة "حزام النار"

15
FEBRUARY
2023
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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من العاصمة النيوزيلندية، الأربعاء، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
 
ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار، وقالت الهيئة إن الزلزال وقع أسفل مضيق كوك الذي يفصل بين الجزيرتين الشمالية والجنوبية على عمق 74 كيلومترا.
 
وتقع ولنغتون على الطرف الجنوبي من الجزيرة الشمالية، وشهدت هبوب إعصار قوي تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق خلفت 4 قتلى هذا الأسبوع.
 
وتقع نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، على "حزام النار"، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط الهادئ، تشيع فيه الزلازل.
 
تسبب زلزال في مدينة كرايستشيرتش بالجزيرة الجنوبية عام 2011 في مقتل 185 شخصا، وتدمير آلاف المنازل.
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