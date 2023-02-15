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"حمل المعجزة".. أم لـ7 أبناء تنجب 5 آخرين بحالة نادرة

15
FEBRUARY
2023
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أنجب والدان لـ7 أبناء، 5 أطفال جدد، فيما أكدت الأم، الثلاثاء، أنّها تشعر "بتحسّن أكثر مما كانت تتوقع" بعد هذا الحمل.
 
وأنجبت البولندية دومينيكا كلارك التي لها 7 أبناء تراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عاماً، 5 أطفال الأحد في أحد مستشفيات كراكوف جنوبي البلاد.
 
وقالت للصحفيين وزوجها البريطاني فينس بجانبها "كنّا نخطط لإنجاب طفل ثامن، لكن اتّضح أنني حامل بأكثر من طفل واحد".
 
وخضعت دومينيكا لعملية قيصرية في الأسبوع الـ29 من الحمل، فيما استلزمت حالة الرضّع وضعهم على جهاز تنفسي.
 
وقال رئيس قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى كراكوف ريزارد لوترباخ: "نأمل في الوصول إلى اللحظات السعيدة بخروج الأطفال من المستشفى".
 
واختار الوالدان للأطفال، وهم 3 فتيات وصبيان، أسماء أريانا ديزي وتشارلز باتريك وإليزابيث ماي وإيفانجلين روز وهنري جيمس.
 
ووصفت كلارك حملها بالـ"معجزة" لأن فرصة إنجابها 5 أطفال كانت بحسب المستشفى واحد على 52 مليون.
 
وقالت باسمةً "كوني عالمة رياضيات، أحب هذا النوع من الإحصاءات".
 
وأضافت: "كانت فرص فوزنا باليانصيب أكثر بكثير من إنجابنا هذا العدد من الأطفال".
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