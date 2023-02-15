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إيلون ماسك يحدد موعد اختيار رئيس جديد لتويتر

15
FEBRUARY
2023
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أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، أنه عند الاقتراب من أواخر 2023 سيكون "الوقت مناسبا" لإيجاد شخص آخر لإدارة تويتر.
 
كان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك موقع تويتر، يتحدث عن بعد في القمة العالمية للحكومات بدبي.
 
وأضاف: "أعتقد أنني بحاجة إلى إيصال المنظمة لوضع مستقر والتأكد من أنها في موقف مالي قوي وأن خريطة طريق المنتج مرسومة بشكل واضح".
 
وتابع قائلا: "لا أعرف، أنا أخمن ربما صوب نهاية هذا العام سيكون وقتا مناسبا للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة لأنني أعتقد أنها يجب أن تكون في وضع مستقر، كما تعلمون، بنهاية العام الجاري".
 
وصرح ماسك في 21 ديسمبر الماضي في تغريدة على تويتر بأنه سيستقيل من منصب الرئيس التنفيذي "بمجرد أن أجد من هو أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة".
 
وأوضح أنه سيقوم بعد ذلك "بإدارة فرق البرمجيات والخوادم فحسب".
 
ونشر ماسك استطلاعا على تويتر قبل ذلك بأيام يسأل فيه عما إذا كان عليه أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي، ورد أغلب المشاركين بالقول إن عليه أن يفعل ذلك.
 
 وخلال كلمته، شدد ماسك على ضرورة تعزيز آليات الرقابة على الذكاء الاصطناعي.
 
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة ماسك:
 
يجب تطوير التفكير النقدي لدى التلاميذ.
أقترح تخفيض عدد سنوات التعليم من 12 إلى 10.
يجب مراقبة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
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