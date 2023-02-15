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معجزة أخرى تحت الأنقاض.. عمرها 77 عاما وصمدت 212 ساعة

15
FEBRUARY
2023
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نجت المسنة التركية فاطمة غونغور صاحبة الـ77 عاما من موت محقق، بعدما قضت 212 ساعة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أيام، ثم خرجت حية.

وحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فإن السيدة التركية استطاعت أن تصمد لنحو 9 أيام قضتها تحت الأنقاض في ولاية أدي يامان جنوبي البلاد.

ورصدت لقطات فيديو استخراج فاطمة على يد فريق تركي، وعقب خروجها احتضنها عدد من أقربائها وسط مشاعر مختلطة من الفرحة والذهول، قبل نقلها إلى مستشفى قريب.

ولقي ما لا يقل عن 35 ألف شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 105 آلاف في تركيا، من جراء زلزالين قويين ضربا تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الجاري، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

ولا تزال فرق الإنقاذ من عدة دول، إلى جانب المسعفين الأتراك، تحاول استخرج أحياء من بين حطام المباني المهدمة في تركيا.

 

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