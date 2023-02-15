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زلزال يضرب شرقي أوروبا.. وكشف علاقته بكارثة تركيا وسوريا

15
FEBRUARY
2023
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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مناطق في رومانيا، الثلاثاء، بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا.
 
وتحدثت تقارير محلية وأنباء نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن أضرار طفيفة لحقت بمبان وسيارات في رومانيا، وأظهرت أهالي يسارعون للخروج من أبنية. ولم تسجل تقارير عن إصابات أو خسائر كبيرة.
 
وقع الزلزال الساعة 3:16 بعد الظهر (13:16 ت غ) على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة غورج جنوب شرق رومانيا، على ما ذكر المركز الأميركي على موقعه الإلكتروني.
 
وتعرضت هذه المنطقة في رومانيا، الإثنين، لزلزال أقل قوة لم يتسبب بأضرار أو إصابات.
 
ولا علاقة لهذين الزلزالين بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، بحسب المعهد الوطني الروماني لفيزياء الأرض، الثلاثاء، لكن الهزات المتكررة أثارت قلق بعض الأهالي.
 
وتقع رومانيا على فوالق زلزالية عدة، ويشير الخبراء إلى "احتمالات كبيرة لوقوع زلزال".
 
وفي 4 مارس 1977 تسبب زلزال بمقتل 1570 شخصا وجرح أكثر من 11 ألفا غالبيتهم في بوخارست الواقعة على فالق فرنجيا.
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