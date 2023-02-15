مولدوفا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه دون تفسير

وأوضح البيان أنه “بعد اجتماع اللجنة المشتركة لإدارة المجال الجوي في الساعة 11:24 بالتوقيت المحلي، تم اتخاذ قرار بإغلاق المجال الجوي لمولدوفا مؤقتا، من أجل ضمان سلامة رحلات الطيران”.