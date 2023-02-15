مولدوفا تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه دون تفسير

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أعلنت هئية الطيران المدني في مولدوفا، إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران، وذلك بعد إغلاقه مؤقتا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، دون ذكر أسباب.
وكانت شركة الطيران الوطنية “آير مولدوفا” قد أعلنت أنه تم إغلاق المجال الجوي المولدوفي.
وذكرت الخدمة الصحفية لمطار كيشيناو الدولي في بيان، أن جميع الرحلات الجوية قد تم منعها بقرار من هيئة الطيران المدني.
وأوضح البيان أنه “بعد اجتماع اللجنة المشتركة لإدارة المجال الجوي في الساعة 11:24 بالتوقيت المحلي، تم اتخاذ قرار بإغلاق المجال الجوي لمولدوفا مؤقتا، من أجل ضمان سلامة رحلات الطيران”.
وفي وقت لاحق، أكدت هيئة الطيران المدني أنه في الساعة 14:47، أعيد فتح المجال الجوي”، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسباب قرار الإغلاق لاحقا.