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الولايات المتحدة.. 3 قتلى و5 جرحى بإطلاق نار في جامعة ميشيغان

15
FEBRUARY
2023
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أعلنت شرطة جامعة ولاية ميشيغان، شمالي الولايات المتحدة، أن مسلحا أطلق النار في الحرم الجامعي، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، وخمسة جرحى.

وصدرت أوامر لآلاف الطلبة في جامعة ولاية ميشيغان للاختباء في أماكنهم بعد مقتل شخصين بإطلاق النار في المبنى أول المساء.

وفرّ المهاجم بعد ذلك إلى اتحاد الطلبة حيث قتل شخصا ثالثا، ما دفع الشرطة لإطلاق عملية واسعة النطاق في حرم الجامعة البالغة مساحته حوالى 2023 هكتارا.

وبعد منتصف الليل بوقت قصير، أكدت الشرطة أن المسلح أطلق النار على نفسه على مقربة من المكان.

وقال المسؤول في شرطة الجامعة كريس روزمان: “نشعر بالحزن للإعلان عن تأكيد سقوط ثلاثة قتلى”.

وأكد في تصريحات للصحافيين: “هذا إضافة إلى الضحايا الخمسة الذين جرحوا ونقلوا إلى المستشفى. ما زال بعضهم يعانون من إصابات تشكل تهديدا لحياتهم”.

وأضاف أن: “المشتبه به في هذا الحادث كان خارج حرم جامعة ولاية ميشيغان.. توفي المشتبه به من جروح ناجمة عن إطلاق نار تسبب بها لنفسه”.

وأعلن مسؤولو جامعة ولاية ميشيغان إلغاء جميع الأنشطة ضمن الحرم لمدة 48 ساعة.

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