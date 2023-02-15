جهاز المخابرات العراقي يعلن “الإطاحة” بقيادات من “داعش” في “دولة غير مجاورة”

A + A -

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، “الإطاحة” بقيادات من تنظيم “داعش” الإرهابي في “دولة غير مجاورة”.

وذكر في بيان صحفي: “في عملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية، تمكنا من إحباط عملية إرهابية والإطاحة بعدد من قيادات داعش المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية في العراق وخارجه”.

وأضاف أن “أبطال الجهاز نجحوا بتعقب هؤلاء الإرهابيين في أكثر من دولة وتمكنوا من القبض عليهم في إحدى الدول غير المجاورة واقتيادهم إلى العراق وتسليمهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل”.

وتابع: “وفي الوقت الذي يحقق فيه جهاز المخابرات العراقي هذه الانتصارات الكبيرة على الإرهاب والإرهابيين يعاهد أبناء الشعب العراقي الكريم على الذود عن أمن العراق وسلامته من خلال جهد استخباري استباقي نوعي يضمن الأمن ويحقق الاستقرار في ربوع بلدنا الحبيب”.