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واشنطن: سقوط أرتيموفسك لن يكون له أهمية استراتيجية

15
FEBRUARY
2023
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن سقوط مدينة أرتيموفسك (باخموت) شرق أوكرانيا، لن يكون له أهمية استراتيجية.

ولم يستبعد كيربي احتمال انسحاب القوات الأوكرانية من أرتيموفسك (باخموت).

وقال: “لاحظت الولايات المتحدة تقدم القوات الروسية في منطقة أرتيموفسك في اليوم أو اليومين الأخيرين، لكنها تعتقد أنه لن يكون له أهمية استراتيجية في نتيجة الوضع في أوكرانيا”.

وتابع: “القوات الروسية تقدمت تدريجيا خلال الـ24-48 ساعة الماضية، لن أعطي توقعات، ولكن حتى مع سقوط أرتيموفسك، فلن يكون لذلك أهمية استراتيجية بالنسبة لنتائج الصراع”.

وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تحصنت في الجزء الشمالي من أرتيموفسك، وقطعت ثلاثة من أربعة طرق إمداد على قوات كييف.

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