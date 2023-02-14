ستولتنبرغ لا يستبعد انضمام السويد وفنلندا لحلف الشمال الاطلسي بشكل منفصل

A + A -

أكد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ بذل "جهود حثيثة" لضمان مصادقة تركيا والمجر "في أسرع وقت" على انضمام السويد وفنلندا الى الناتو دون استبعاد عضوية منفصلة للبلدين.

ولفت ستولتنبرغ قبيل اجتماع لأعضاء الناتو إلى أنها ليست المصادقة على انضمام فنلندا والسويد في الوقت نفسه هي المسألة الأساسية، إنما المصادقة على عضويتهما الكاملة في أسرع وقت.



وأكد أنه على ثقة أن كلا منهما سيكون عضوا كاملا ، مشددا على أنهم يبذلون جهودا حثيثة للمصادقة على انضمامهما في أسرع وقت.



ويتعين على برلمانات جميع الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30، المصادقة على عضوية فنلندا والسويد قبل ضمهما للحلف. وفقط تركيا والمجر لم تصادقا على ذلك.



وجاءت تصريحات ستولتنبرغ عقب تلميح تركيا إلى أنها يمكن أن تعطي الضوء الأخضر لمسعى انضمام فنلندا إلى الحلف من دون السويد.