living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بأعجوبة.. هكذا تم إنقاذ "آسيا" من تحت الأنقاض

14
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كانت تركيا أول مهمة إنقاذ كبيرة يشارك فيها المتطوع الهنغاري فيكتور هولتشر، الذي يعمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات. ولن ينسى أبدا اللحظة التي قبض فيها على يد آسيا، الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا التي انتشلوها من تحت الأنقاض بعد مرور أربعة أيام تقريبا على زلزال الأسبوع الماضي.

وقال هولتشر البالغ من العمر 26 عاما، وهو عضو بالفريق التابع لمؤسسة كاريتاس هانغاريا وخدمة الإنقاذ في بودابست، إن مهمة الوصول إلى الفتاة تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة كهرمان مرعش التركية بدت شبه مستحيلة.

وأبلغ سكان محليون رجال الإنقاذ بوجود شخص محاصر تحت الأنقاض.

وتوجه رجال الإنقاذ إلى الداخل وسمعوا بالفعل صوتا يصرخ طلبا للنجدة. وقدم رجال إنقاذ إسرائيليون معدات متخصصة للفريق الهنغاري ساعدتهم في تحديد مكان وجود آسيا، وفقا لرويترز.

استغرق الأمر حوالي 8 ساعات لانتشال الفتاة ورفعها على محفة، بعد أن حفر رجال الإنقاذ قناة ضيقة تحت الأنقاض.

وقال هولتشر بمطار بودابست الدولي لدى عودة الفريق إلى هنغاريا "كانت ضربات قلوبنا تتسارع مع كل خطوة كلما شعرنا أننا اقتربنا من الوصول إليها".

وأضاف "وأخيرا رأينا يدها. احتجنا إلى 15 دقيقة أخرى للاقتراب على مسافة ذراع واحدة منها، ثم مددت يدي وتمكنت من القبض على يدها."

وأبلغ هولتشر فريق الإنقاذ على الفور بما حدث وسمع هتافات تشجيع عالية.

وقام أعضاء الفريق بتوسيع الحفرة تدريجيا حتى يمكنهم إخراج الفتاة منها، بعدما أمضت ما يقرب من 4 أيام في ظلام دامس تحت الأنقاض، دون طعام أو ماء.

وأسفر زلزال السادس من فبراير، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، وتوابعه عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص في تركيا وسوريا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout