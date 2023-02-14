إنقاذ شاب أمضى 198 ساعة تحت الأنقاض

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تمكنت فرق الإنقاذ بمنطقة كهرمان مرعش التركية من انتشال شخصين أحياء من تحت الأنقاض بعد نحو 198 ساعة من وقوع زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت شبكة "سي.إن.إن ترك" إن رجال الإنقاذ انتشلوا شابا عمره 17 عاما يدعى محمد ورجلا آخر لم تحدد هويته من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة كهرمان مرعش، يوم الثلاثاء، بعد نحو 198 ساعة من زلزال الأسبوع الماضي.

وبثت الشبكة لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول سيارات الإسعاف.

وكانت فرق الإنقاذ في هاتاي التركية انتشلت، أمس الاثنين مسنا يبلغ من العمر 67 عاما بعد مرور 185 ساعة على الزلزال المدمّر، كما انتشلت صبيا في الثالثة عشر من عمره، بعد أن أمضى 182 ساعة تحت الأنقاض.

ومن بين من تم إنقاذهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طفلة عمرها 4 سنوات، وذلك بعد مرور 178 ساعة من الزلزال وفق ما أعلن وزير النقل التركي، الذي أشار إلى أنه تم إنقاذها من تحت الإنقاض في منطقة أديامان التركية.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت قبل ذلك من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي التركية بعد 176 ساعة على زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة ما يقرب من 37 ألف شخص.

وفي غضون ذلك، تتواصل عمليات الإنقاذ في مختلف المناطق المتضررة في تركيا وسوريا، فيما تستمر علميات انتشال ناجين، غالبيتهم من صغار السن.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قد أعلنت، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الفائت، إلى 31 ألفا و643 شخصا.

وأوضحت آفاد في بيان، أن 2,724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات، مضيفة أنه تم إجلاء 158,165 شخصا من المناطق المنكوبة جراء الزلزال، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا.

وأشار بيان إدارة الكوارث إلى مواصلة 35,495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال، لافتا إلى وجود 9,793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.

حصلية مقلقله

ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، الإثنين، إلى نحو 37 ألفا.

تركيا: عدد قتلى الزلزال بلغ نحو 31,643.

سوريا: عدد قتلى الزلزال بلغ نحو 4,300، و7,600 إصابة وفق الأمم المتحدة،

المرصد السوري: عدد القتلى في مختلف أرجاء سوريا 5,300.

المرصد السوري: عدد المفقودين جراء الزلزال حوالي 2000 شخص.

الأمم المتحدة: مرحلة الإنقاذ من الزلزال في سوريا "اقتربت من نهايتها".

اتحاد الشركات والأعمال التركي: خسائر الزلزال 84 مليار دولار.