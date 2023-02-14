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زلزال شرق المتوسط.. عمليات الإنقاذ مستمرة لليوم الثامن

14
FEBRUARY
2023
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أعلن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي أن عدد الأبنة التي انهارت أو تضررت في الولايات التي تأثرت بـ"زلزال شرق المتوسط" بلغ 41,791 بناء.
 
وفي الأثناء، تتواصلعمليات الإنقاذ في مختلف المناطق المتضررة في تركيا وسوريا، فيما تستمر علميات انتشال ناجين، غالبيتهم من صغار السن.
 
وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أعلنت، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الفائت، إلى 31 ألفا و643 شخصا.
 
وأوضحت آفاد في بيان، أن 2,724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات، مضيفة أنه تم إجلاء 158,165 شخصا من المناطق المنكوبة جراء الزلزال، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا.
 
وأشار بيان إدارة الكوارث إلى مواصلة 35,495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال، لافتا إلى وجود 9,793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.
 
 باختصار:
 
ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، الإثنين، إلى نحو 37 ألفا.
تركيا: عدد قتلى الزلزال بلغ نحو 31,643.
سوريا: عدد قتلى الزلزال بلغ نحو 4,300، و7,600 إصابة وفق الأمم المتحدة،
المرصد السوري: عدد القتلى في مختلف أرجاء سوريا 5,300.
المرصد السوري: عدد المفقودين جراء الزلزال حوالي 2000 شخص.
الأمم المتحدة: مرحلة الإنقاذ من الزلزال في سوريا "اقتربت من نهايتها".
اتحاد الشركات والأعمال التركي: خسائر الزلزال 84 مليار دولار.
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