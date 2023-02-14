living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الناتو يعتزم إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية للاستطلاع والرصد

14
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء دفاع الناتو يعتزمون خلال اجتماع في بروكسل، يومي 14 و 15 فبراير/ شباط، الاتفاق على إنشاء شبكة افتراضية من الأقمار الصناعية الفضائية لزيادة كفاءة تبادل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة.
واضاف ستولتنبرغ، اليوم الاثنين: “أتوقع أن تتفق الدول على إنشاء شبكة افتراضية جديدة من الأقمار الصناعية الوطنية والتجارية، والتي ينبغي أن تسهم في تطوير الاستخبارات والمراقبة ودعم مهام وعمليات الناتو، ومساعدة البلدان على مشاركة البيانات بشكل أفضل وتحسين التفاعل والملاحة، والإنذار المبكر بخصوص عمليات إطلاق صواريخ”.
وقال ستوتنبرغ، اليوم الاثنين في 13 فبراير/ شباط، إن وزراء دفاع الناتو سيناقشون في اجتماع الغد عواقب الأزمة في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء وذلك بسبب إمداد نظام كييف بالأسلحة.
وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف، الذي سيعقد غدا: “الناتو يجدد تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا للفوز بالحرب وسنناقش غدا حاجة أوكرانيا للأسلحة والمعدات”.
وأضاف: “سنناقش أيضا عواقب النزاع المسلح في أوكرانيا ومن ضمنها انخفاض مخزون الأسلحة للحلفاء”.
وشدد على أهمية “السرعة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية”.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout