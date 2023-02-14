الناتو يعتزم إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية للاستطلاع والرصد

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء دفاع الناتو يعتزمون خلال اجتماع في بروكسل، يومي 14 و 15 فبراير/ شباط، الاتفاق على إنشاء شبكة افتراضية من الأقمار الصناعية الفضائية لزيادة كفاءة تبادل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة.