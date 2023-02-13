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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن خلال عمليتي طعن بالقدس

13
FEBRUARY
2023
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شهدت القدس، الإثنين، عمليتي طعن في البلدة القديمة، وعند حاجز مخيم شعفاط، قام بتنفيذهما طفلان، وأسفرتا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن.

وذكر مراسلنا أن جنديا إسرائيليا قتل بنيران زميله، الذي كان يحاول قتل الطفل منفذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، شمالي القدس.

فيما أسفر الهجوم الذي وقع في وقت سابق الإثنين، في البلدة القديمة، إلى إصابة مستوطن واعتقال منفذ الهجوم.

وكان إسرائيليان قد قتلا وأصيب 4 آخرون، الجمعة، في عملية دهس بحي راموت في القدس الغربية.

وقالت مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" لخدمات الإسعاف "تم تلقي بلاغ حول اصطدام سيارة بعدد من المشاة في محطة للحافلات في شارع غولدا مائير، في حي راموت في القدس".

والجمعة أيضا، أصيب فلسطيني بجروح في مدينة الخليل بالضفة الغربية، إثر قيام إسرائيلي بدهسه في منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل، الجمعة، نقل إلى مستشفى الأهلي بالمدينة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر محلية وأمنية لـ "وفا" بأن "مستوطنا دعس المواطن سفيان محمد الجعبة (38 عاما) ولاذ بالفرار، ووصف مصادر طبية بالمستشفى إصابة المواطن بالطفيفة، حيث كسرت يده".

وتصاعدت حدة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين منذ أواخر يناير الماضي، عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص في مستوطنة النبي يعقوب.

وشن الجيش الإسرائيلي إثرها، حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في القدس ومدن في الضفة الغربية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطيني، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

 

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