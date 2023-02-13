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في الكنيسة البرتغالية: 4815 قاصرا على الأقل وقعوا ضحية اعتداءات جنسية

13
FEBRUARY
2023
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تعرض ما لا يقل عن 4815 قاصرا لأعمال عنف جنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية البرتغالية منذ 1950 على ما جاء في خلاصات عرضتها الاثنين لجنة مستقلة استمعت إلى أكثر من 500 شهادة وإفادة مدة سنة تقريبا.

وقال منسق لجنة الخبراء هذه الطبيب النفسي المتخصص بالأطفال بيدرو ستريشت خلال عرض التقرير النهائي في لشبونة “سمحت لنا هذه الشهادات بالوصول إلى شبكة من الضحايا أكبر بكثير تضم ما لا يقل عن 4815 ضحية”.

والغالبية العظمى لهذه الجرائم يشملها مرور الزمن إلا ان 25 شهادة احيلت على النيابة العامة على ما أكد الخبير.

وسيعلق رئيس مجلس الاساقفة البرتغاليين الأسقف دي ليريا-افتيكما جوزيه أورنيلاس الاثنين أيضا على التقرير.

ويعقد أساقفة البرتغال اجتماعا في مطلع آذار لدرس خلاصات التقرير المستقل و”لاجتثاث هذه الآفة من حياة الكنيسة قدر الإمكان” على ما قال الأمين العام لمجلس الأساقفة الأب مانويل باربوسا.

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