living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسائل إعلام: "الناتو" تعرض لهجوم سيبراني

13
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت مواقع إلكترونية لحلف شمال الأطلسي، بما فيها موقع مقر قوات العمليات الخاصة للناتو في بلجيكا، لهجوم هاكرز، حسبما أكد مسؤول في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد.
 
وقال المسؤول إن "خبراء الإنترنت في الناتو يتصدون بنشاط لهجوم إلكتروني أثر على بعض مواقع الحلف".
 
وأضاف أن "الناتو يتعامل مع الحوادث الإلكترونية بشكل منتظم، ويأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد".
 
وجاء هذا التصريح بعد أن أشارت تقارير في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قراصنة "مؤيدين لروسيا" استهدفوا موقع مقر العمليات الخاصة للناتو وغيره، مما أدى إلى تعطيله مؤقتا، وتم اتهام مجموعة Killnet الروسية للقرصنة بالتورط في الهجوم تحديدا.
 
وحسب الوكالة، فقد ارتبطت هذه المجموعة بهجمات أخرى في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بألمانيا، واستهدفت مواقع البرلمان الألماني "بوندستاغ" والشرطة ومرافق البنية التحتية الحيوية.
 
ونقلت قنوات "شقيقة" لمجموعة Killnet عبر "تلغرام" أمس تصريحا لها: "ننفذ ضربات على الناتو. التفاصيل في قناة مغلقة".
 
وكانت Killnet أعلنت في ديسمبر الماضي أنها اخترقت موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
 
ونشرت مجموعة هاكرز أخرى تدعى RaHDit قائمة تضم أكثر من 100 شخص، بينهم ضباط من دول الناتو وأشخاص يعملون لمصلحة مراكز الإنترنت بدول البلطيق وأوكرانيا والتي تخوض حربا سيبرانية ضد روسيا.
 
وكشف نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، الشهر الماضي أن دول "الناتو" تجري تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا.
 
وفي وقت سابق سخر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف من المحاولات الغربية لربط مجموعة هاكرز بروسيا، ووصفها بأنها سخيفة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout