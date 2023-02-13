living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مانيلا: الصين تستهدف حرس السواحل الفلبينية بالليزر

13
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اتهمت الفلبين سفينة تابعة لحرس السواحل الصينية باستهداف سفينة حرس سواحل فلبينية بأشعة ليزر من الدرجة العسكرية وإصابة بعض أفراد طاقمها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
 
ووصفت الفلبين هذا الحادث بأنه انتهاك "صارخ" للحقوق السيادية لمانيلا. فيما لم يصدر تعليق فوري من السفارة الصينية في مانيلا على الحادث.
 
وأفاد خفر السواحل الفلبيني في بيان، بأن السفينة الصينية ناورت أيضا بشكل خطير عن قرب- نحو 137 مترا، لمنع سفينة الدورية الفلبينية (بي آر بي مالاباسكوا) من الاقتراب من سكند توماس شول، وهي شعاب مرجانية مغمورة احتلتها القوات الفلبينية، في 6 فبراير.
 
قدمت الفلبين ما يقرب من 200 احتجاج دبلوماسي ضد الإجراءات "العدوانية" للصين في المياه المتنازع عليها عام 2022 وحده.
 
وتطالب الصين ببحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، ما يضعها في مسار تصادمي مع مطالبين آخرين بالسيادة هناك.
 
بالرغم من المبادرات الودية مع بكين من قبل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي وخليفته، فرديناند ماركوس جونيور، اللذين التقيا الزعيم الصيني شي جين بينغ في يناير، استمرت التوترات، ما أدى إلى تحالف عسكري أوثق بين الفلبين والولايات المتحدة.
 
وبالرغم من أن خفر السواحل الصيني حاول منع سفن خفر السواحل الفلبينية في المياه المتنازع عليها من قبل، فإن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الليزر ويتسبب في معاناة جسدية بين الأفراد الفلبينيين، حسبما قال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني الكومودور أرماند باليلو.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout