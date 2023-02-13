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جاء إلى المدرسة ومعه فأس وسكين.. تلميذ كازاخستاني يهاجم زملاءه

13
FEBRUARY
2023
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هاجم تلميذ في الصف التاسع طلابا آخرين وأصاب ثلاثة منهم في مدرسة ثانوية بمدينة بيتروبافلوفسك في شمال كازاخستان اليوم الاثنين، حسبما أفاد مكتب المدعي العام لمنطقة شمال كازاخستان.
 
وقال مكتب المدعي في بيان له إن طالبا في المدرسة الثانوية رقم 4 في مدينة بتروبافلوفسك "ألحق إصابات جسدية" بثلاثة طلاب بينهم صبية وصبيان من صفي التاسع والعاشر، وتم نقلهم إلى مستشفى الأطفال الإقليمي، وهم في حالة الوعي.
 
وأضاف البيان أن القاصر الذي لم يكشف من اسمه إلا الحرف الأول "د"، احتجزته الشرطة وتم فتح تحقيق في الحادث بموجب مادة "محاولة قتل".
 
وذكرت وكالة "كازإنفورم"، أن المهاجم كان يحمل فأسا وسكينا في يديه، فيما أفادت المعلومات الأولية من مكتب المدعي بأن "د" كان يخضع لرعاية نفسية.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن "د"  كان شابا "هادئا وغريبا"، وأنه ضحك على نكات لم تكن مغزاها واضحا للآخرين.
 
وأكد الادعاء أنه سيقوم بتقييم تصرفات القاصر وإدارة المدرسة ضمن تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
روسيا اليوم
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