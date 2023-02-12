غير بيدرسن من دمشق: الوقت الآن للعمل ونحتاج إلى كل المعابر الموجودة داخل سوريا

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صرح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، يوم السبت من العاصمة دمشق، بأن زيارته إلى سوريا كانت مبرمجة قبل حصول الزلزال، مضيفا: “لكن الوقت الآن للعمل”.

وقال غير بيدرسن: “أعبر عن خالص التعازي إلى الشعب السوري وأؤكد أن منظمات الأمم المتحدة تعمل بكل مؤسساتها لدعم جهود الإغاثة لتصل لكل من يحتاج المساعدة”.

وأضاف “نحن نحاول الآن استنفار كل الدعم الممكن والتمويل اللازم فالوقت الآن هو للوحدة وللجهد المشترك لدعم الشعب السوري”.

وأكد بيدرسن من دمشق: “نحتاج إلى كل المعابر الموجودة داخل سوريا وعبر الحدود والمزيد المزيد من المساعدات، لذلك أنا أعمل مع كل منظمات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود وهذه رسالتي الأهم الآن إلى سوريا”.

وكان المبعوث الأـممي إلى سوريا قد دعا في تغريدة على “تويتر” إلى نزع الطابع السياسي عن المساعدات الإغاثية للمنكوبين السوريين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال البلاد وجنوب تركيا في 6 شباط الجاري.

وقال بيدرسن: “إن حسرة السوريين مستمرة، وطالب بضرورة الوقوف مع جميعهم”، مشددا على وجوب نزع الصبغة السياسية عن المساعدات، وضرورة الوصول إلى المستهدفين بالمساعدات والدعم عبر جميع الطرق دون قيود.